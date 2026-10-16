Польская теннисистка Майя Хвалиньская вышла в полуфинал турнира WTA 1000 Wuhan Open в китайском Ухане. В четвертьфинале 25-летняя спортсменка победила представительницу Греции Марию Саккари со счетом 6:0, 3:6, 7:5.

Победа в трех сетах

Матч Хвалиньской с Саккари длился более двух с половиной часов. Полька выиграла первый сет со счетом 6:0, уступила во второй партии и одержала победу в напряженном третьем сете.

После игры Хвалиньская заявила, что матч был очень тяжелым и физически изнурительным. Она также отметила, что уже дважды играла с Саккари и оба предыдущих поединка были сложными.

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Достижение в статистике

По данным Interia Sport, статистики Opta Ace назвали Хвалиньскую второй теннисисткой с 2009 года, чьи первые три полуфинала WTA в карьере пришлись на турниры Большого шлема, WTA 1000 и WTA 500. Первой в таком списке была американка Даниэль Коллинз, которая выходила в полуфиналы Australian Open, в Майами и Сан-Хосе.

Ранее Хвалиньская дошла до полуфинала турнира WTA 500 в Сингапуре и финала Ролан Гаррос. Ее соперница в полуфинале Wuhan Open должна была определиться в матче между американкой Энн Ли и Игой Свёнтек.

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