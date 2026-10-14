Wybrzeże Gdańsk zremisowało 30:30 z hiszpańskim Dicorpebal Logroño La Rioja w trzeciej kolejce grupy G Ligi Europejskiej piłkarzy ręcznych. Mecz odbył się w Ergo Arenie w Gdańsku. Jak informuje Interia Sport, pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem gości 14:13.

Przebieg meczu

Na początku spotkania La Rioja objęła prowadzenie 9:6, a później powiększyła przewagę do czterech bramek. Gdańska drużyna zmniejszyła stratę, a w 28. minucie wyrównała na 12:12. Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy był Łukasz Morzkowski, który zdobył dziewięć bramek.

Po przerwie Wybrzeże wyrównało po bramce Tomasza Gębali, a następnie wyszło na prowadzenie dzięki Wiktorowi Tomczakowi. Bramkarz Kornel Poźniak obronił osiem z 25 rzutów. Gospodarze wykorzystali trzy z siedmiu rzutów karnych z siedmiu metrów.

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Niewykorzystany rzut po syrenie

Pięć minut przed końcem spotkania wynik wynosił 27:27. Następnie Wybrzeże odrabiało straty na 28:28, 29:29 i 30:30. Na 75 sekund przed syreną bramkarz Mateusz Zembrzycki obronił rzut obrotowego rywali.

Wybrzeże nie wykorzystało ostatniej akcji: Mikołaj Czapliński nie trafił z trudnego kąta. Po zakończeniu regulaminowego czasu gry La Rioja otrzymała prawo do bezpośredniego rzutu wolnego, ale Gustavo Oliveira trafił w blok. Oliveira zdobył w meczu dziewięć bramek, a Jakub Bendzikowski i Czapliński zaliczyli po pięć trafień.

W innym meczu grupy G Gummersbach pokonał Eurofarm Pelister 38:28. Po trzech kolejkach Wybrzeże i Gummersbach mają po cztery punkty, La Rioja — trzy, a Pelister — jeden. Następny mecz Wybrzeże rozegra 17 listopada w Logroño przeciwko La Rioji.

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