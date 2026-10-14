Pokazowy turniej tenisowy Six Kings Slam w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, został przełożony z 21–24 października na 27–30 grudnia. W zawodach mieli wystąpić Carlos Alcaraz, Novak Djoković i Alexander Zverev, informuje The National.

Nowe terminy zawodów

Turniej planowano rozegrać w ANB Arena, położonej około 30 kilometrów od Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Króla Chalida. Według publikacji zawody przełożono z powodu trwających ataków na lotniska w Rijadzie, przeprowadzanych przez wspieranych przez Iran jemeńskich Huti.

Organizatorzy oświadczyli, że decyzja odzwierciedla dążenie Riyadh Season do organizowania wydarzeń sportowych zgodnie z najwyższymi standardami. Zaznaczyli, że ocenili organizacyjne i logistyczne trudności związane z przeprowadzeniem turnieju, a także ich możliwy wpływ na doświadczenia widzów.

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Uczestnicy i nagrody

Oprócz Alcaraza, Djokovicia i Zvereva na kort mieli wyjść Taylor Fritz, Alex de Minaur i Learner Tien. Transmisję turnieju planowano pokazać na Netflixie.

Każdy uczestnik Six Kings Slam ma otrzymać 1,2 mln funtów szterlingów, a dla zwycięzcy przewidziano dodatkowe 3,5 mln funtów. Dwie poprzednie edycje wygrał Włoch Jannik Sinner, który w obu finałach pokonał Alcaraza.

W tym tygodniu w Arabii Saudyjskiej z powodów logistycznych przełożono także trzy mecze Saudi Pro League. Asian Tour poinformował również, że monitoruje sytuację bezpieczeństwa przed turniejem golfowym Saudi International, zaplanowanym w Rijadzie na 18–21 listopada.

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