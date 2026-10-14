Выставочный теннисный турнир Six Kings Slam в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде перенесли с 21–24 октября на 27–30 декабря. В соревнованиях должны были выступить Карлос Алькарас, Новак Джокович и Александр Зверев, сообщает The National.

Новые даты соревнования

Турнир планировали провести на ANB Arena, расположенной примерно в 30 километрах от Международного аэропорта имени короля Халида. По данным издания, соревнования перенесли из-за продолжающихся атак на аэропорты Эр-Рияда, которые осуществляют поддерживаемые Ираном йеменские хуситы.

Организаторы заявили, что решение отражает стремление Riyadh Season проводить спортивные мероприятия по самым высоким стандартам. Они отметили, что оценили организационные и логистические сложности проведения турнира, а также их возможное влияние на впечатления зрителей.

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Участники и призовые

Помимо Алькараса, Джоковича и Зверева, на корт должны были выйти Тейлор Фриц, Алекс де Минаур и Лернер Тьен. Трансляцию турнира планировали показать на Netflix.

Каждый участник Six Kings Slam должен получить 1,2 млн фунтов стерлингов, а победителю предусмотрены еще 3,5 млн фунтов. Два предыдущих розыгрыша выиграл итальянец Янник Синнер, который в обоих финалах победил Алькараса.

На этой же неделе в Саудовской Аравии по логистическим причинам перенесли три матча Саудовской профессиональной лиги. Азиатский тур также заявил, что следит за ситуацией с безопасностью перед турниром по гольфу Saudi International, запланированным в Эр-Рияде на 18–21 ноября.

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