沙特阿拉伯首都利雅得的Six Kings Slam表演网球赛从10月21日至24日推迟至12月27日至30日举行。卡洛斯·阿尔卡拉斯、诺瓦克·德约科维奇和亚历山大·兹维列夫原计划参赛，The National报道。

比赛新日期

该赛事原计划在ANB Arena举行，该场馆距离哈立德国王国际机场约30公里。据该媒体报道，比赛因伊朗支持的也门胡塞武装持续袭击利雅得机场而推迟。

组织方表示，这一决定反映了Riyadh Season以最高标准举办体育赛事的意愿。他们指出，已评估举办该赛事面临的组织和物流困难，以及这些困难可能对观众体验造成的影响。

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参赛者与奖金

除阿尔卡拉斯、德约科维奇和兹维列夫外，泰勒·弗里茨、亚历克斯·德米纳尔和勒纳·田原计划上场参赛。该赛事原计划由Netflix播出。

每位Six Kings Slam参赛者将获得120万英镑，冠军还将额外获得350万英镑。前两届赛事均由意大利选手扬尼克·辛纳夺冠，他在两场决赛中都击败了阿尔卡拉斯。

本周，沙特阿拉伯职业联赛的三场比赛也因物流原因被推迟。亚巡赛还表示，在计划于11月18日至21日在利雅得举行的Saudi International高尔夫赛事之前，正在关注安全局势。

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