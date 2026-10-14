Organ Apelacyjny UEFA nałożył na Związek Piłki Nożnej Bośni i Hercegowiny pięć kar o łącznej wartości 40 500 euro po meczu Ligi Narodów z Polską w Zenicy, który odbył się 5 października. Decyzja przewiduje również częściowe zamknięcie stadionu podczas najbliższego domowego meczu reprezentacji w rozgrywkach UEFA, jednak wykonanie tej sankcji zostało zawieszone na dwa lata.

Kary za incydenty na stadionie

Jak informuje Interia Sport, najwyższą karę — 15 tys. euro — nałożono w związku z rasistowskim i/lub dyskryminującym zachowaniem kibiców, wskazanym w decyzji UEFA. Organizacja postanowiła także częściowo zamknąć stadion — w zakresie 5% jego pojemności — podczas następnego domowego meczu reprezentacji Bośni i Hercegowiny w rozgrywkach UEFA.

Wykonanie kary dotyczącej częściowego zamknięcia obiektu zostało zawieszone na dwuletni okres próbny, liczony od daty decyzji.

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Inne sankcje

Bośniacki związek piłkarski ma zapłacić kolejne 10 tys. euro za opóźnienie rozpoczęcia meczu spowodowane przez drużynę. Za użycie wskaźnika laserowego UEFA ukarała związek grzywną w wysokości 8 tys. euro.

Osobno nałożono karę 3 tys. euro za użycie pirotechniki oraz 4 500 euro za rzucenie przedmiotem pirotechnicznym. Na liście zarzutów UEFA wskazała również opóźnienie rozpoczęcia gry przez głównego trenera Sergeja Barbareza. Mecz na stadionie Bilino Polje zakończył się zwycięstwem Bośni i Hercegowiny nad Polską 1:0.

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