Ombudsman pokonał Calandagana w Qatar Racing Champion Stakes w Ascot, rewanżując się za ubiegłoroczną porażkę z francuskim rywalem. Faworyt wyścigu z kursem 5-4 finiszował jako pierwszy w gonitwie z udziałem sześciu koni, poinformował Sky Sports News.

Decydujące przyspieszenie

Przed wejściem na finiszową prostą wszyscy uczestnicy trzymali się w zwartej grupie. Gdy dżokej William Buick poprosił Ombudsmana o przyspieszenie, ten wyprzedził Bay City Rollera, który ostatecznie zajął trzecie miejsce, a następnie pokonał Calandagana.

W ubiegłym roku zwycięstwo w tym wyścigu odniósł Calandagan, trenowany przez francuskiego specjalistę Francisa-Henriego Graffarda. Tym razem zwycięzcą został Ombudsman z zespołu Johna i Thady'ego Gosdenów. Jak zauważa Sky Sports News, wynik pozwolił Ombudsmanowi zostawić za sobą nieudany występ w Juddmonte International.

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Ocena występu i możliwe plany

John Gosden oświadczył, że Buick pewnie prowadził konia na finiszowej prostej i dobrze wykorzystał jego zdolność do gwałtownego przyspieszenia. Zdaniem trenera nawierzchnia w Ascot była nieco wolniejsza od standardowej, ale odpowiednia dla Ombudsmana, podczas gdy w Yorku koń nie zdołał zaprezentować swojego zwykłego tempa.

Gosden zwrócił również uwagę na równe tempo wyścigu, które nadawał Rab Havlin na Devil's Advocate, oraz na zmianę taktyki w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy Ombudsman trzymał się zbyt daleko od liderów. Nazwał Ombudsmana najlepszym koniem na dystansie mili i ćwierć mili spośród tych, które trenował.

Kolejnym krokiem dla Ombudsmana może być zakończenie kariery i przejście do pracy hodowlanej albo udział w Breeders' Cup Turf. Thady Gosden powiedział, że po występie w Yorku koń odpoczął i przybył do Ascot w dobrej formie. Buick uważa, że Ombudsman nie miałby problemów z podróżą do USA, jednak ostateczną decyzję pozostawił zespołowi konia.

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