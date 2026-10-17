Ombudsman победил Calandagan в Qatar Racing Champion Stakes в Аскоте, взяв реванш за прошлогоднее поражение от французского соперника. Фаворит скачек с коэффициентом 5-4 финишировал первым в заезде с участием шести лошадей, сообщает Sky Sports News.

Решающее ускорение

Перед выходом на финишную прямую все участники держались плотной группой. Когда жокей Уильям Бьюик попросил Ombudsman ускориться, тот опередил Bay City Roller, который в итоге занял третье место, а затем обошёл Calandagan.

В прошлом году победу в этих скачках одержал Calandagan, которого тренирует французский специалист Франсис-Анри Граффар. На этот раз победителем стал Ombudsman из команды Джона и Тэди Госденов. Как отмечает Sky Sports News, результат позволил Ombudsman оставить позади неудачное выступление в Juddmonte International.

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Оценка выступления и возможные планы

Джон Госден заявил, что Бьюик уверенно вёл лошадь на финишной прямой и удачно использовал её способность к резкому ускорению. По словам тренера, покрытие в Аскоте было несколько медленнее стандартного, но подходило Ombudsman, тогда как в Йорке лошадь не смогла показать свой привычный ход.

Госден также отметил ровный темп скачек, который задавал Раб Хэвлин на Devil's Advocate, и изменение тактики по сравнению с прошлым годом, когда Ombudsman держался слишком далеко от лидеров. Он назвал Ombudsman лучшей лошадью на дистанции миля с четвертью среди тех, кого тренировал.

Следующим шагом для Ombudsman может стать завершение карьеры и переход к племенной работе или участие в Breeders' Cup Turf. Тэди Госден сказал, что после выступления в Йорке лошадь отдохнула и прибыла в Аскот в хорошей форме. Бьюик считает, что Ombudsman не испытывал бы проблем с поездкой в США, однако окончательное решение оставил команде лошади.

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