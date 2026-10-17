Ombudsman переміг Calandagan у Champion Stakes в Аскоті — Sky Sports News

Ombudsman переміг Calandagan у Qatar Racing Champion Stakes в Аскоті та взяв реванш за торішню поразку від французького суперника. Фаворит перегонів із коефіцієнтом 5-4 фінішував першим у заїзді за участю шести коней, повідомляє Sky Sports News.

Вирішальне прискорення

Перед виходом на фінішну пряму всі учасники трималися щільною групою. Коли жокей Вільям Б’юк попросив Ombudsman прискоритися, той випередив Bay City Roller, який у підсумку посів третє місце, а потім випередив Calandagan.

Торік перемогу в цих перегонах здобув Calandagan, якого тренує французький фахівець Франсіс-Анрі Граффар. Цього разу переможцем став Ombudsman із команди Джона та Тейді Госденів. Як зазначає Sky Sports News, результат дозволив Ombudsman залишити позаду невдалий виступ у Juddmonte International.

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Оцінка виступу та можливі плани

Джон Госден заявив, що Б’юк упевнено вів коня на фінішній прямій і вдало використав його здатність до різкого прискорення. За словами тренера, покриття в Аскоті було дещо повільнішим за стандартне, але придатним для Ombudsman, тоді як у Йорку кінь не зміг продемонструвати свій звичний хід.

Госден також відзначив рівний темп перегонів, який задавав Раб Гавлін на Devil’s Advocate, і зміну тактики порівняно з минулим роком, коли Ombudsman тримався надто далеко від лідерів. Він назвав Ombudsman найкращим конем на дистанції миля з чвертю серед тих, кого тренував.

Наступним кроком для Ombudsman може стати завершення кар’єри та перехід до племінної роботи або участь у Breeders’ Cup Turf. Тейді Госден сказав, що після виступу в Йорку кінь відпочив і прибув до Аскота у хорошій формі. Б’юк вважає, що Ombudsman не мав би проблем із поїздкою до США, однак остаточне рішення залишив команді коня.

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