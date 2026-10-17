Ombudsman在阿斯科特举行的Qatar Racing Champion Stakes中击败Calandagan，一雪去年负于这匹法国对手之耻。这匹赔率为5-4的赛事热门在六匹马参赛的比赛中率先冲线，天空体育新闻报道。

决定性的加速

进入最后直道前，所有参赛马匹都紧密地聚在一起。当骑师威廉·别克要求Ombudsman加速时，后者先超过了最终获得第三名的Bay City Roller，随后又超过了Calandagan。

去年，这场比赛的冠军是由法国专业教练弗朗西斯-亨利·格拉法尔训练的Calandagan。这一次，来自约翰和萨迪·戈斯登团队的Ombudsman获胜。天空体育新闻指出，这一结果让Ombudsman摆脱了在Juddmonte International中的失利表现。

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表现评价与可能的计划

约翰·戈斯登表示，别克在最后直道上自信地驾驭这匹马，并很好地利用了它突然加速的能力。教练称，阿斯科特的场地比标准略慢，但适合Ombudsman；而在约克，这匹马未能展现其通常的跑法。

戈斯登还提到，拉布·哈夫林骑乘Devil's Advocate时设定了均匀的比赛节奏，以及与去年相比战术上的变化——当时Ombudsman落后领先者太远。他称Ombudsman是自己训练过的在一英里四分之一距离上最出色的马匹。

Ombudsman的下一步可能是结束职业生涯并转入配种工作，或参加Breeders' Cup Turf。萨迪·戈斯登表示，这匹马在约克出赛后得到了休息，并以良好状态抵达阿斯科特。别克认为，Ombudsman前往美国不会有问题，但将最终决定留给了这匹马的团队。

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