欧足联上诉机构在10月5日于泽尼察举行的对阵波兰的欧国联比赛后，对波斯尼亚和黑塞哥维那足球协会处以五项罚款，合计4.05万欧元。该决定还规定，在国家队下一场欧足联赛事主场比赛中部分关闭体育场，但这项制裁的执行已被暂停两年。

因体育场事件被罚款

据Interia Sport报道，根据欧足联决定中所述，因球迷的种族主义和/或歧视性行为，金额最高的罚款为1.5万欧元。该组织还决定在波斯尼亚和黑塞哥维那国家队下一场欧足联赛事主场比赛期间，部分关闭体育场，关闭范围为其容量的5%。

有关部分关闭场馆的处罚执行已暂停，缓期两年执行，期限自决定之日起计算。

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其他制裁

波斯尼亚足球协会还须因球队造成的比赛开场延误支付1万欧元。因使用激光指示器，欧足联对该协会罚款8000欧元。

此外，因使用烟火制品被处以3000欧元罚款，因投掷烟火物品被处以4500欧元罚款。欧足联的指控清单还提到，主教练谢尔盖·巴尔巴雷斯导致比赛开场延误。比赛在比利诺波列体育场举行，最终波斯尼亚和黑塞哥维那以1:0战胜波兰。

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