Апелляционный орган УЕФА наложил на Футбольный союз Боснии и Герцеговины пять штрафов на общую сумму 40 500 евро после матча Лиги наций против Польши в Зенице, который состоялся 5 октября. Решение также предусматривает частичное закрытие стадиона на ближайшей домашней игре сборной в соревнованиях УЕФА, однако исполнение этой санкции приостановлено на два года.

Штрафы за инциденты на стадионе

Как сообщает Interia Sport, крупнейший штраф — 15 тысяч евро — назначили в связи с расистским и/или дискриминационным поведением болельщиков, указанным в решении УЕФА. Организация также постановила частично закрыть стадион — на 5% его вместимости — во время следующего домашнего матча сборной Боснии и Герцеговины в турнирах УЕФА.

Исполнение наказания в отношении частичного закрытия арены приостановлено на двухлетний испытательный срок, исчисляемый с даты решения.

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Другие санкции

Еще 10 тысяч евро боснийский футбольный союз должен заплатить за задержку начала матча, вызванную командой. За использование лазерной указки УЕФА оштрафовал союз на 8 тысяч евро.

Отдельно назначен штраф в размере 3 тысяч евро за использование пиротехники и 4 500 евро — за бросание пиротехнического предмета. В перечне обвинений УЕФА также указал задержку начала игры главным тренером Сергеем Барбарезом. Матч на стадионе «Билино Поле» завершился победой Боснии и Герцеговины над Польшей со счетом 1:0.

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