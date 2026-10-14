Олимпийского чемпиона по боксу Феликса Савона заметили возле мусорного контейнера на Кубе

На Кубе появилось видео, на котором мужчина, похожий на легендарного боксёра Феликса Савона, ищет еду в мусорном баке. Савон трижды становился олимпийским чемпионом, однако обстоятельства появления записи и личность мужчины на ней требуют подтверждения.

Тяжелые времена для легендарного спортсмена

История получила огласку 11 октября, когда страница BoxeoCubano в Facebook опубликовала 17-секундный ролик. На записи мужчина отвечает на вопрос человека, снимающего его из автомобиля: «Собираю еду. Еду, чтобы поесть». Уже на следующий день видео набрало более миллиона просмотров.

Пользователи соцсетей начали спорить о подлинности записи и обстоятельствах происшествия. Специализированное издание Swing Completo также отметило, что не смогло независимо подтвердить личность мужчины и точные обстоятельства съемки. Впоследствии сомнения относительно ситуации частично развеял ролик самого Бланко, в котором он показал встречу с бывшим боксером.

Комик передал Савону коробку со спагетти, рисом, маслом, сухим молоком, фасолью и курицей, а также деньги. Мужчины обнялись. «Я знаю, что многим это видео не понравится, но я делаю это ради христиан. Независимо от того, что сделал этот человек, помогите ему и продолжайте свой путь», — пояснил Бланко.

От триумфов на Олимпиадах до скандала и тюремного заключения

59-летний Савон считается одним из величайших боксёров-любителей в истории. Он завоевал три олимпийские золотые медали подряд – в Барселоне-1992, Атланте-1996 и Сиднее-2000. Кроме того, кубинец шесть раз становился чемпионом мира в период с 1986 по 1997 год. По количеству мировых титулов он повторил достижение своего соотечественника Теофило Стивенсона.

Несмотря на предложения перейти в профессиональный бокс, в частности сообщения о возможном поединке с Майком Тайсоном, кубинские власти не позволили ему продолжить карьеру за пределами любительского спорта.

В 2018 году Савона был арестован после заявления семьи 12-летнего мальчика о сексуальном насилии. Независимые СМИ сообщали о приговоре примерно к 11 годам лишения свободы, однако кубинские власти официально не обнародовали подробности судебного решения. Бывший боксер провёл в тюрьме почти шесть лет и в конце 2024 года вышел на условно-досрочное освобождение.

Об этом сообщается со ссылкой на Ciber Cuba.

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