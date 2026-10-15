ПСЖ победил «Манчестер Сити» 4:2 в Лиге чемпионов — The Guardian

ПСЖ обыграл «Манчестер Сити» со счетом 4:2 в матче Лиги чемпионов на стадионе «Этихад». Парижане забили три безответных мяча до перерыва, а после него хозяева пытались сократить отставание.

Как сообщает The Guardian, счет открыл Дезире Дуэ. Он сместился с левого фланга и низом пробил в ближний угол из-за пределов штрафной площади. Через 75 секунд Усман Дембеле удвоил преимущество ПСЖ, головой замкнув передачу Дуэ.

Три мяча до перерыва

Третий гол парижан забил Витинья. Уоррен Заир-Эмери отдал ему результативную передачу пяткой, а в атаке также участвовал Магнес Аклиуш. Ашраф Хакими в первом тайме попал в штангу, а затем не реализовал выход один на один с вратарем «Сити» Джанлуиджи Доннаруммой.

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В стартовом составе команды Луиса Энрике было семь футболистов из списка 30 претендентов на «Золотой мяч». Еще трое игроков из этого перечня, включая Жуана Невеша и Хвичу Кварацхелию, оставались среди запасных.

Попытка камбэка «Сити»

В перерыве тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска провел тройную замену, выпустив Матеуса Нунеса, Айюба Буадди и Илимана Ндиайе. Во втором тайме хозяева действовали активнее: Энцо Фернандес не использовал шанс ударом головой, а Антуан Семеньо попал в перекладину, хотя арбитр позднее зафиксировал офсайд.

Эрлинг Холанд оформил дубль за «Сити». Свой первый мяч норвежец забил после подачи Ндиайе с левого фланга, направив мяч в дальний угол. Аклиуш сделал счет 4:1 дальним ударом: Доннарумма коснулся мяча, однако тот опустился в ворота. В конце матча Ферран Торрес не реализовал пенальти — его удар оказался слабым, и Доннарумма отбил мяч.

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