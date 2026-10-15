PSG pokonało Manchester City 4:2 w Lidze Mistrzów — The Guardian

PSG pokonało Manchester City 4:2 w meczu Ligi Mistrzów na stadionie Etihad. Paryżanie zdobyli trzy bramki bez odpowiedzi przed przerwą, a po przerwie gospodarze próbowali zmniejszyć stratę.

Jak informuje The Guardian, wynik otworzył Désiré Doué. Zszedł z lewego skrzydła i niskim strzałem z pola spoza pola karnego trafił w bliższy róg. Po 75 sekundach Ousmane Dembélé podwyższył prowadzenie PSG, głową wykańczając podanie Doué.

Trzy bramki przed przerwą

Trzeciego gola dla paryżan strzelił Vitinha. Warren Zaïre-Emery asystował mu piętą, a w akcji uczestniczył także Maghnes Akliouche. Achraf Hakimi w pierwszej połowie trafił w słupek, a później nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem City Gianluigim Donnarummą.

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W wyjściowym składzie zespołu Luisa Enrique znalazło się siedmiu piłkarzy z listy 30 kandydatów do Złotej Piłki. Kolejnych trzech zawodników z tego zestawienia, w tym João Neves i Chwicza Kwaracchelia, pozostawało wśród rezerwowych.

Próba powrotu City

W przerwie trener Manchesteru City Enzo Maresca dokonał potrójnej zmiany, wpuszczając Matheusa Nunesa, Ayyouba Bouaddiego i Ilimana Ndiaye'a. W drugiej połowie gospodarze byli aktywniejsi: Enzo Fernández nie wykorzystał okazji po strzale głową, a Antoine Semenyo trafił w poprzeczkę, choć arbiter później odgwizdał spalonego.

Erling Haaland zdobył dla City dwie bramki. Norweg strzelił pierwszego gola po dośrodkowaniu Ndiaye'a z lewego skrzydła, kierując piłkę w dalszy róg. Akliouche ustalił wynik na 4:1 strzałem z dystansu: Donnarumma dotknął piłki, jednak ta wpadła do bramki. Pod koniec meczu Ferran Torres nie wykorzystał rzutu karnego — jego strzał był słaby, a Donnarumma obronił piłkę.

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