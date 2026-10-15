巴黎圣日耳曼在伊蒂哈德球场进行的欧冠比赛中以4比2击败曼城。巴黎队在中场休息前连进三球未失球，而下半场主队试图缩小差距。

据《卫报》报道，德西雷·杜埃率先破门。他从左路内切，在禁区外低射近角得分。75秒后，奥斯曼·登贝莱头球接杜埃的传球破门，将巴黎圣日耳曼的领先优势扩大。

半场前打进三球

巴黎队的第三粒进球由维蒂尼亚打入。沃伦·扎伊尔-埃梅里用脚后跟为他送出助攻，马格内斯·阿克利乌什也参与了这次进攻。阿什拉夫·哈基米在上半场击中门柱，随后又未能把握住面对曼城门将吉安路易吉·多纳鲁马的单刀机会。

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路易斯·恩里克的首发阵容中有7名球员入选金球奖30人候选名单。该名单中的另外3名球员，包括若昂·内维斯和赫维恰·克瓦拉茨赫利亚，则坐在替补席上。

曼城尝试逆转

中场休息时，曼城主教练恩佐·马雷斯卡进行了三人换人，换上马特乌斯·努内斯、阿尤布·布阿迪和伊利曼·恩迪亚耶。下半场主队表现得更为积极：恩佐·费尔南德斯错失头球机会，安托万·塞梅尼奥击中横梁，尽管裁判随后判定越位。

埃尔林·哈兰德为曼城梅开二度。这名挪威球员的第一粒进球来自恩迪亚耶在左路的传中，他将球送入远角。阿克利乌什用一记远射将比分改写为4比1：多纳鲁马碰到了球，但球仍坠入网内。比赛末段，费兰·托雷斯罚失点球——他的射门力量不足，多纳鲁马将球扑出。

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