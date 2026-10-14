«Ливерпуль» обыграл австрийский ЛАСК со счётом 6:3 в Линце в матче Лиги чемпионов. Брэдли Баркола забил три мяча — это были его первые голы за клуб после летнего перехода. О матче сообщает The Guardian.

Преимущество гостей в первом тайме

Счёт на 22-й минуте открыл Рональд Араухо, который головой замкнул подачу Костаса Цимикаса с углового. Через 96 секунд Баркола забил свой первый мяч в составе «Ливерпуля» после передачи Льюиса Кумаса. На 37-й минуте он оформил дубль: Флориан Вирц вывел его на ударную позицию, а Баркола переиграл вратаря Лукаса Юнгвирта.

До перерыва Кумас ещё раз отправил мяч в ворота ЛАСКа, однако гол не засчитали из-за офсайда. Райан Гравенберх также был близок к взятию ворот, но его удар попал в штангу. По данным издания, 19 ударов «Ливерпуля» в первом тайме стали наибольшим показателем для гостей в стартовой половине матча Лиги чемпионов с начала ведения такой статистики в сезоне 2003–04.

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Хет-трик Барколи и голы ЛАСКа

На 51-й минуте Жереми Фримпонг головой реализовал навес Цимикаса и сделал счёт 4:0. ЛАСК сократил отставание на 63-й минуте благодаря голу вышедшего на замену Роберта Любичича.

Баркола завершил хет-трик на 66-й минуте, замкнув прострел Фримпонга на дальней штанге. На 72-й минуте Кумас забил шестой мяч гостей после ещё одной передачи нидерландского защитника. В конце встречи Флориан Флеккер, появившийся на поле после перерыва, дважды отличился после подач Ивана Дибанго — на 74-й и 77-й минутах.

Статистика матча

«Ливерпуль» владел мячом 64% игрового времени, нанёс 26 ударов, восемь из которых пришлись в створ ворот. ЛАСК имел 36% владения и 12 ударов, четыре из которых были точными. Гости также подали 11 угловых против трёх у соперника.

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