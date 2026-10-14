Liverpool pokonał austriacki LASK 6:3 w Linzu w meczu Ligi Mistrzów. Bradley Barcola zdobył trzy bramki — były to jego pierwsze gole dla klubu po letnim transferze. O meczu informuje The Guardian.

Przewaga gości w pierwszej połowie

W 22. minucie wynik otworzył Ronald Araujo, który głową wykończył dośrodkowanie Kostasa Tsimikasa z rzutu rożnego. Po 96 sekundach Barcola zdobył swoją pierwszą bramkę dla Liverpoolu po podaniu Lewisa Koumasa. W 37. minucie skompletował dublet: Florian Wirtz wyprowadził go na dogodną pozycję strzelecką, a Barcola pokonał bramkarza Lukasa Jungwirtha.

Przed przerwą Koumas po raz kolejny umieścił piłkę w bramce LASK, ale gol nie został uznany z powodu spalonego. Ryan Gravenberch również był bliski zdobycia bramki, lecz jego strzał trafił w słupek. Według gazety 19 strzałów Liverpoolu w pierwszej połowie było najwyższym wynikiem drużyny gości w pierwszej części meczu Ligi Mistrzów od początku prowadzenia takich statystyk w sezonie 2003–04.

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Hat-trick Barkioli i gole LASK

W 51. minucie Jeremie Frimpong głową wykorzystał dośrodkowanie Tsimikasa i podwyższył wynik na 4:0. LASK zmniejszył stratę w 63. minucie za sprawą gola rezerwowego Roberta Ljubicicia.

Barcola skompletował hat-tricka w 66. minucie, zamykając płaskie dośrodkowanie Frimponga przy dalszym słupku. W 72. minucie Koumas zdobył szóstą bramkę gości po kolejnej asyście holenderskiego obrońcy. Pod koniec spotkania Florian Flecker, który pojawił się na boisku po przerwie, dwukrotnie trafił do siatki po dośrodkowaniach Ivana Dibango — w 74. i 77. minucie.

Statystyki meczu

Liverpool miał piłkę przez 64% czasu gry, oddał 26 strzałów, z których osiem było celnych. LASK miał 36% posiadania piłki i 12 strzałów, z czego cztery były celne. Goście wykonali także 11 rzutów rożnych, wobec trzech rywali.

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