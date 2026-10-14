利物浦在林茨进行的一场欧冠比赛中以6比3击败奥地利球队LASK。布拉德利·巴尔科拉攻入三球——这是他今夏加盟后为俱乐部打进的首批进球。《卫报》报道了这场比赛。

客队上半场占据优势

第22分钟，罗纳德·阿劳霍头球接应科斯塔斯·齐米卡斯开出的角球破门，首开纪录。96秒后，巴尔科拉接刘易斯·库马斯传球，打进自己加盟利物浦后的首球。第37分钟，他完成梅开二度：弗洛里安·维尔茨为他创造射门机会，巴尔科拉击败门将卢卡斯·容维尔特。

半场结束前，库马斯再次将球送入LASK球门，但因越位进球无效。瑞安·赫拉芬贝赫也接近破门，但他的射门击中门柱。据该报报道，利物浦上半场的19次射门，是自2003—04赛季开始记录此类数据以来，欧冠比赛客队在开场半场中的最高纪录。

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巴尔科拉的帽子戏法与LASK的进球

第51分钟，热雷米·弗林蓬头球接应齐米卡斯的传中，将比分改写为4比0。LASK在第63分钟凭借替补登场的罗伯特·柳比契奇的进球缩小差距。

第66分钟，巴尔科拉在远门柱包抄弗林蓬的低平传中，完成帽子戏法。第72分钟，库马斯接这名荷兰后卫的又一次助攻，打进客队第六球。比赛末段，下半场登场的弗洛里安·弗莱克尔接伊万·迪班戈的传中两度破门——分别在第74分钟和第77分钟。

比赛数据

利物浦控球时间占64%，完成26次射门，其中8次射正。LASK控球率为36%，有12次射门，其中4次射正。客队还获得11次角球，对手则有3次。

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