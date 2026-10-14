Олімпійського чемпіона з боксу Фелікса Савона помітили біля смітника на Кубі

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На Кубі з’явилося відео, на якому чоловік, схожий на легендарного боксера Фелікса Савона, шукає їжу у смітнику. Савон тричі ставав олімпійським чемпіоном, однак обставини появи запису та особу чоловіка на ньому потребують підтвердження.

Важкі часи для легендарного спортсмена

Історія набула розголосу 11 жовтня, коли сторінка BoxeoCubano у Facebook опублікувала 17-секундний ролик. На записі чоловік відповідає на запитання людини, яка знімає його з автомобіля: «Збираю їжу. Їжу, щоб поїсти». Уже наступного дня відео набрало понад мільйон переглядів.

Користувачі соцмереж почали сперечатися щодо справжності запису та обставин події. Спеціалізоване видання Swing Completo також зауважило, що не змогло незалежно підтвердити особу чоловіка та точні обставини зйомки. Згодом сумніви щодо ситуації частково розвіяв ролик самого Бланко, який показав зустріч із колишнім боксером.

Комік передав Савону коробку зі спагеті, рисом, олією, сухим молоком, квасолею та курятиною, а також гроші. Чоловіки обійнялися. «Я знаю, що багатьом це відео не сподобається, але я роблю це заради християн. Незалежно від того, що зробила ця людина, допоможіть їй і продовжуйте свій шлях», – пояснив Бланко.

Від тріумфів на Олімпіадах до скандалу та ув'язнення

59-річний Савон вважається одним із найвидатніших боксерів-аматорів в історії. Він здобув три поспіль олімпійські золоті медалі – у Барселоні-1992, Атланті-1996 та Сіднеї-2000. Крім того, кубинець шість разів ставав чемпіоном світу в період із 1986-го до 1997 року. За кількістю світових титулів він повторив досягнення свого співвітчизника Теофіло Стівенсона.

Попри пропозиції перейти в професійний бокс, зокрема повідомлення про можливий поєдинок із Майком Тайсоном, кубинська влада не дозволила йому продовжити кар'єру за межами аматорського спорту.

У 2018 році Савона заарештували після заяви родини 12-річного хлопчика про сексуальне насильство. Незалежні медіа повідомляли про вирок приблизно до 11 років ув'язнення, однак кубинська влада офіційно не оприлюднила подробиць судового рішення. Колишній боксер провів у в'язниці майже шість років і наприкінці 2024 року вийшов на умовно-дострокове звільнення.

Про це повідомляється з посиланням на Ciber Cuba.

Усик відмовився від бою із Вайлдером через можливий поєдинок із Ф'юрі.

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрірозповів про свої плани перед завершенням професійної кар'єри. Ексчемпіон за версіями WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring та IBF заявив, що хоче провести бій з Ентоні Джошуа, а згодом утретє зустрітися на рингу з українцем Олександром Усиком.

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