Руководитель команды и генеральный директор Red Bull Лоран Мекис подписал пятилетнее продление контракта, предусматривающее его работу на этих должностях до 2031 года. Об этом сообщает Sky Sports News.

Контракт до 2031 года

Мекис присоединился к Red Bull в июле 2025 года, перейдя из сестринской команды Racing Bulls. Это произошло после увольнения Кристиана Хорнера, который возглавлял Red Bull на протяжении 20 лет.

Акционеры Red Bull Чалерм Йоовидхья и Марк Матешиц заявили, что продление соглашения отражает их доверие к лидерству Мекиса и общее видение долгосрочного развития команды. Сам Мекис отметил, что гордится возможностью продолжить работу в Oracle Red Bull Racing, а также подчеркнул роль команд Пьера Ваше и Бена Ходжкинсона в формировании будущего коллектива.

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Позиции команды в сезоне

Новость о контракте Мекиса появилась после двух первых побед Red Bull в сезоне: Макс Ферстаппен выиграл гонки в Малайзии и Сингапуре. Команда занимает четвертое место в Кубке конструкторов и отстает от идущей третьей McLaren на семь очков.

В августе Ферстаппен продлил контракт с Red Bull до 2030 года. Исак Хаджар также получил новое соглашение до 2027 года после первого сезона в Милтон-Кинсе. До работы в Red Bull Мекис работал в Ferrari и Международной автомобильной федерации.

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