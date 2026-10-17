Liverpool pokonał Brentford 2:1 w meczu Premier League na stadionie Gtech Community Stadium. Gospodarze prowadzili po golu Keane'a Lewisa-Pottera, jednak po przerwie goście zdobyli dwie bramki i odnieśli zwycięstwo po odrobieniu strat. Sky Sports News informuje, że Brentford zakończył spotkanie w dziewiątkę po czerwonych kartkach dla Yehora Jarmoliuka i Vitaly'ego Janelta.

Wykluczenie pod koniec pierwszej połowy

Lewis-Potter otworzył wynik w 44. minucie, zdobywając bramkę głową. Wcześniej sędzia anulował rzut karny dla Liverpoolu. W doliczonym czasie pierwszej połowy Jarmoliuk otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę za uderzenie głową Jérémy'ego Jacqueta przed wykonaniem rzutu rożnego. Sędzia John Brooks podjął decyzję po obejrzeniu zdarzenia na monitorze na rekomendację VAR.

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Gole Muñoza i Isaka

W drugiej połowie Liverpool wykorzystał przewagę liczebną. W 62. minucie Víctor Muñoz wyrównał po podaniu Floriana Wirtza, a w 70. minucie Alexander Isak zdobył zwycięską bramkę. Napastnik wrócił do składu po problemie z udem i wykończył akcję po zgraniu Bradleya Barcoli.

Brentford miał okazję wyrównać, ale Igor Thiago nie zdołał trafić z bliskiej odległości. Już w doliczonym czasie gry Janelt otrzymał drugą żółtą kartkę za faul na Rio Ngumosze, który pojawił się na boisku jako zmiennik. Dominik Szoboszlai został zmieniony z powodu kontuzji w pierwszej połowie, a Jérémy Frimpong, który wszedł na boisko po przerwie, opuścił je po siedmiu minutach z powodu urazu. Dzięki zwycięstwu Liverpool awansował na piąte miejsce, wyprzedzając Brentford.

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