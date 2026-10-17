利物浦在Gtech Community Stadium进行的一场英超比赛中以2:1战胜布伦特福德。主队凭借基恩·刘易斯-波特的进球取得领先，但客队在中场休息后两度破门，完成逆转取胜。天空体育新闻报道称，布伦特福德因耶霍尔·亚尔莫柳克和维塔利·雅内尔特被罚下，最终以九人应战结束比赛。

上半场末段的红牌

刘易斯-波特在第44分钟头球破门，首开纪录。在此之前，裁判取消了判给利物浦的点球。上半场补时阶段，亚尔莫柳克在角球开出前头槌击打热雷米·雅凯，直接领到红牌。裁判约翰·布鲁克斯根据VAR建议在场边监视器回看该事件后作出了这一判罚。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

穆尼奥斯和伊萨克的进球

下半场，利物浦利用了人数优势。第62分钟，维克托·穆尼奥斯接弗洛里安·维尔茨传球扳平比分；第70分钟，亚历山大·伊萨克打入制胜球。这名前锋在大腿出现问题后重返阵容，并在布拉德利·巴尔科拉做球后完成进攻。

布伦特福德曾有机会扳平，但伊戈尔·蒂亚戈未能在近距离破门。补时阶段，雅内尔特因对替补登场的里奥·恩古莫哈犯规，领到第二张黄牌。多米尼克·索博斯洛伊在上半场因伤被换下，而中场休息后登场的热雷米·弗林蓬也在7分钟后因伤离场。凭借这场胜利，利物浦升至第五位，排名超过布伦特福德。

关注我们在