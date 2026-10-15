Norweski Bodø/Glimt 14 października 2026 roku w Bodø pokonał Borussię Dortmund 1:0 w meczu Ligi Mistrzów. Jedynego gola w 52. minucie strzelił pomocnik Fredrik Sjøvold, informuje Asharq Al-Awsat.

Gol po przerwie

W pierwszej połowie gospodarze stworzyli groźne sytuacje: bliscy zdobycia gola byli Sondre Fet i Ole Blomberg. Po przerwie Bodø/Glimt nadal przeważało i otworzyło wynik, gdy Sjøvold na bliższym słupku wykończył niskie dośrodkowanie Sondre Auklenda.

Borussia zwiększyła tempo w ostatnich 30 minutach meczu. Około godziny gry trener Niko Kovač dokonał od razu czterech zmian. Felix Nmecha, który wszedł z ławki rezerwowych, wkrótce zmusił bramkarza Nikitę Haikina do interwencji, jednak niemieckiemu klubowi nie udało się wyrównać.

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Pierwsza porażka w sezonie

Kovač po meczu przyznał, że jego zespół zasłużył na porażkę, ponieważ nie pokazał wystarczającej pasji. Kapitan Borussii Waldemar Anton również stwierdził, że drużynie brakowało intensywności w kilku elementach gry.

Dortmundczycy przybyli za koło podbiegunowe z serią siedmiu meczów bez porażki. Przegrana z Bodø/Glimt była dla nich pierwszą w obecnym sezonie po meczu o Superpuchar Niemiec. Domowy stadion norweskiego klubu, Aspmyra, mieści 8200 widzów i oficjalnie jest najmniejszym stadionem w tegorocznej edycji turnieju. Wcześniej na jego sztucznej nawierzchni przegrywały Manchester City, Inter i Sporting.

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