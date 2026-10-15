Polski klub Orlen Wisła Płock pokonał Vardar 1961 ze Skopje 33:32 w meczu czwartej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Spotkanie odbyło się w Orlen Arenie w Płocku w Polsce i zakończyło się jednobramkowym zwycięstwem gospodarzy.

Przewaga gospodarzy w pierwszej połowie

Na początku meczu drużyny szły łeb w łeb — w 10. minucie na tablicy wyników widniał rezultat 5:5. Następnie Wisła wzmocniła obronę, a bramkarz Miljan Vujović pomógł zespołowi odskoczyć z wynikiem. Po szybkich atakach gospodarze objęli prowadzenie 10:5, a w 19. minucie przewaga wzrosła do siedmiu bramek — 13:6. Wkrótce Wisła prowadziła ośmioma golami przy stanie 14:6.

Jednak pod koniec pierwszej połowy zespół z Płocka stracił część przewagi. Rywale zeszli na przerwę przy wyniku 16:13.

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Napięta końcówka meczu

Po wznowieniu gry Vardar zmniejszył stratę do dwóch bramek i miał możliwość zbliżenia się jeszcze bardziej, ale Vujović obronił rzut karny Matteo Fadhuile. Wkrótce potem zawodnik macedońskiej drużyny Mohab Abdelhak został wykluczony po ataku w szyję Gergő Fazekasa.

Wisła ponownie odskoczyła na pięć goli — 25:20 — jednak goście kontynuowali pogoń. Na mniej niż cztery minuty przed końcem meczu różnica zmniejszyła się do dwóch bramek, a na 15 sekund przed końcową syreną — do jednej. Polski klub utrzymał zwycięstwo 33:32, informuje Interia Sport.

Najskuteczniejszym zawodnikiem Wisły był Frederik Bjerre, który zdobył siedem bramek. W barwach Vardaru dziewięć goli zdobył Jaka Malus, a kolejne osiem dołożył Vukašin Vorkapić. W innym meczu grupy H HBC Nantes pokonał Melsungen 33:25.

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