Mateusz Bogusz strzelił przewrotką w meczu 29. kolejki sezonu zasadniczego MLS między San Diego a Houston Dynamo, który zakończył się wynikiem 3:3. W 33. minucie polski pomocnik przyjął piłkę klatką piersiową w polu karnym i uderzył przewrotką, nie dając szans bramkarzowi gospodarzy. Poinformował o tym Interia Sport.

Remis po sześciu golach

W momencie gola Bogusza San Diego prowadziło 2:1. Houston Dynamo później wyszło na prowadzenie i utrzymywało je do 86. minuty, jednak mecz zakończył się remisem. Łącznie drużyny strzeliły sześć goli.

Siedem goli w sezonie MLS

Po tym meczu 25-letni Bogusz ma siedem goli w rozgrywkach MLS. Wyprzedził Roberta Lewandowskiego o jednego gola, choć rozegrał dwa razy więcej spotkań — 28 wobec 14.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W tej samej kolejce Chicago Fire z Lewandowskim w wyjściowym składzie przegrało u siebie z Philadelphia Union 1:3. Polski napastnik grał do 68. minuty. W MLS strzelił sześć goli, a kolejnego zapisał na swoim koncie w Leagues Cup.

Bogusz ma pięć występów w reprezentacji Polski. Wszystkie te mecze rozegrał za kadencji Michała Probierza, a ostatni raz zagrał w reprezentacji w czerwcu ubiegłego roku.

Czytaj nas na