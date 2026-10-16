Матеуш Богуш забил ударом через себя в матче 29-го тура регулярного сезона MLS между «Сан-Диего» и «Хьюстон Динамо», который завершился со счётом 3:3. На 33-й минуте польский полузащитник принял мяч грудью в штрафной площади и пробил через себя, не оставив шансов вратарю хозяев. Об этом сообщает Interia Sport.

Ничья после шести голов

На момент гола Богуша «Сан-Диего» выигрывал 2:1. «Хьюстон Динамо» позднее вышел вперёд и сохранял преимущество до 86-й минуты, однако матч завершился вничью. Всего команды забили шесть мячей.

Семь голов в сезоне MLS

После этого матча у 25-летнего Богуша семь голов в чемпионате MLS. Он опередил Роберта Левандовского на один мяч, хотя провёл вдвое больше матчей — 28 против 14.

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В том же туре «Чикаго Файр» с Левандовским в стартовом составе проиграл дома «Филадельфия Юнион» со счётом 1:3. Польский нападающий играл до 68-й минуты. В MLS он забил шесть мячей, ещё один гол записал на свой счёт в Leagues Cup.

Богуш провёл пять матчей за национальную сборную Польши. Все эти встречи он сыграл во время работы Михала Пробежа, а в последний раз выступал за сборную в июне прошлого года.

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