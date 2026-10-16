Polski tenisista Jan Zieliński i Australijczyk Marc Polmans nie awansowali do półfinału debla turnieju ATP Masters 1000 w chińskim Szanghaju. W meczu ćwierćfinałowym 15 października przegrali z Austriakami Lucasem Miedlerem i Neilem Oberleitnerem 6:7(5), 4:6, informuje Interia Sport.

Prowadzenie 4:1 w pierwszym secie

Na początku spotkania Zieliński i Polmans objęli prowadzenie 4:1. Polsko-australijski duet wykorzystał przełamanie po skutecznym returnie Zielińskiego. Jednak Miedler i Oberleitner odrobili straty i wyrównali stan meczu po ósmym gemie.

W 11. gemie Polmans utrzymał podanie, choć Austriacy mieli break pointy, a jego para przegrywała 0:40. Pierwszy set dotarł do tie-breaka, w którym Miedler i Oberleitner zdobyli mini-przełamanie w czwartej piłce. Przy stanie 6:4 mieli dwa setbole: Zieliński i Polmans obronili pierwszego, lecz austriacka para wygrała seta.

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Decydujący gem drugiego seta

W drugim secie tenisiści pewnie grali przy własnym podaniu. Decydujący okazał się 10. gem, w którym rywale Zielińskiego i Polmansa wywierali presję przy serwisie polskiego tenisisty i wypracowali piłki meczowe. Miedler i Oberleitner wykorzystali pierwszą okazję i zakończyli mecz w dwóch setach.

W półfinale debla w Szanghaju Austriacy zagrają z niemieckim duetem Jakob Schnaitter/Mark Wallner. Przed ćwierćfinałem Zieliński i Polmans pokonali aktualnych mistrzów Wimbledonu 2025, Juliana Casha i Lloyda Glasspoola.

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