Польский теннисист Ян Зелиньский и австралиец Марк Полманс не вышли в полуфинал парного разряда турнира ATP Masters 1000 в китайском Шанхае. В четвертьфинальном матче 15 октября они уступили австрийцам Лукасу Мидлеру и Нилу Оберляйтнеру со счетом 6:7(5), 4:6, сообщает Interia Sport.

Преимущество 4:1 в первом сете

В начале встречи Зелиньский и Полманс повели 4:1. Польско-австралийский дуэт реализовал брейк после успешного приема Зелиньского. Однако Мидлер и Оберляйтнер отыгрались и сравняли счет после восьмого гейма.

В 11-м гейме Полманс удержал подачу, хотя у австрийцев были брейк-пойнты, а его пара уступала 0:40. Первый сет дошел до тай-брейка, где Мидлер и Оберляйтнер сделали мини-брейк в четвертом розыгрыше. При счете 6:4 у них было два сетбола: Зелиньский и Полманс отыграли первый, но австрийская пара выиграла сет.

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Решающий гейм второго сета

Во втором сете теннисисты уверенно действовали на своих подачах. Решающим стал 10-й гейм, в котором соперники Зелиньского и Полманса оказывали давление на подаче польского теннисиста и вышли на матчболы. Мидлер и Оберляйтнер реализовали первую возможность и завершили матч в двух сетах.

В полуфинале парного турнира в Шанхае австрийцы сыграют против немецкого дуэта Якоб Шнайттер/Марк Вальнер. Перед четвертьфиналом Зелиньский и Полманс победили действующих чемпионов Уимблдона 2025 года Джулиана Кэша и Ллойда Гласпула.

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