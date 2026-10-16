泽林斯基止步上海双打四分之一决赛 — Interia Sport

波兰网球选手扬·泽林斯基与澳大利亚选手马克·波尔曼斯未能晋级中国上海ATP大师赛1000双打半决赛。在10月15日进行的四分之一决赛中，他们以6:7(5)、4:6负于奥地利组合卢卡斯·米德勒和尼尔·奥伯莱特纳，Interia Sport报道。

首盘取得4:1领先

比赛开始时，泽林斯基和波尔曼斯以4:1领先。这对波兰-澳大利亚组合在泽林斯基一次成功接发后实现破发。不过，米德勒和奥伯莱特纳追回劣势，并在第八局后将比分扳平。

第11局中，尽管奥地利组合拥有破发点、而波尔曼斯一方以0:40落后，波尔曼斯仍保住了发球局。首盘进入抢七，米德勒和奥伯莱特纳在第四分取得迷你破发。比分来到6:4时，他们拥有两个盘点：泽林斯基和波尔曼斯挽救了第一个，但奥地利组合最终拿下该盘。

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第二盘的决定性一局

第二盘中，选手们在自己的发球局表现稳健。第10局成为决定性一局，泽林斯基和波尔曼斯的对手向这位波兰选手的发球局施压，并获得了赛点。米德勒和奥伯莱特纳把握住第一次机会，以两盘结束比赛。

在上海双打半决赛中，奥地利组合将对阵德国组合雅各布·施奈特和马克·瓦尔纳。四分之一决赛前，泽林斯基和波尔曼斯击败了2025年温布尔登网球锦标赛卫冕冠军朱利安·卡什和劳埃德·格拉斯普尔。

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