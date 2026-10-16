据英国分析门户网站Squawka评估，在美国，Chicago Fire赢得MLS冠军的概率为4.3%。据Interia Sport报道，这支罗伯特·莱万多夫斯基效力的芝加哥球队在负于Philadelphia Union后，仍在为晋级季后赛而战。

季后赛席位之争

在对阵Philadelphia Union之前，Chicago Fire战胜了Charlotte FC、Vancouver Whitecaps和New York City，并在东部联盟积分榜上升名次。据该媒体报道，失利后，Chicago Fire排在New England Revolution之前。

在常规赛结束前，Chicago Fire还剩五场比赛。球队的下一个对手将是积分榜上位置接近的New England Revolution。赢下这场比赛可能确保芝加哥球队获得季后赛资格。

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对竞争者的评估

博彩公司将Chicago Fire列入冠军竞争者之列。他们给予领跑各自联盟的Nashville SC和Vancouver Whitecaps更高的概率。随后被列为热门球队的是Inter Miami、Chicago Fire和Los Angeles FC。

Squawka将Chicago Fire排在Nashville、Vancouver Whitecaps、Inter Miami、St. Louis City、FC Dallas、New England Revolution和Los Angeles FC之后。该媒体将4.3%的评估与芝加哥球队近期的失利联系起来。

据Interia Sport消息，莱万多夫斯基7月转会后，俱乐部增强了竞技实力并提升了声望。这名波兰前锋立即成为Chicago Fire的领袖之一，也是MLS中引人注目的人物之一。该俱乐部迄今最大的成就仍是1998年赢得MLS Cup。

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