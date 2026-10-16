野马加时赛17比14击败海鹰队——《卫报》

丹佛野马队在加时赛中以17比14击败了卫冕超级碗冠军西雅图海鹰队。在丹佛防守球员贾夸恩·麦克米兰于西雅图43码线拦截西雅图四分卫萨姆·达诺德的传球后，威尔·卢茨命中制胜的53码任意球，《卫报》报道。

加时赛中的拦截

尽管阵容中有伤病且进攻表现不稳定，野马队仍以4胜2负结束了赛季开局的六周赛程。对海鹰队而言，这是五天内的第二场失利：球队战绩为3胜3负，已经追平了上个赛季全季的失利场次；上赛季他们赢得了第二个超级碗冠军。

第二节，J.K.多宾斯和R.J.哈维分别为丹佛完成冲球达阵。下半场，野马队六次进攻回合均以弃踢结束，只有一次用于耗尽时间的进攻例外；全场比赛他们的进攻仅推进168码。

丹佛四分卫博·尼克斯27次传球完成17次，推进107码。多宾斯17次冲球推进41码，哈维则完成3次接球，推进31码。

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西雅图最后时刻追平比分

萨姆·达诺德51次传球完成27次，推进278码，没有传球达阵，并出现两次被拦截。贾克森·史密斯-恩吉格巴完成12次接球，推进134码；伊曼纽尔·威尔逊14次冲球推进52码。

常规时间还剩1分25秒时，克里斯·艾布拉姆斯-德雷恩在丹佛31码线拦截了达诺德的传球。然而，野马队进攻未能拿到首攻，并且只耗掉28秒。

拉希德·沙希德完成31码弃踢回攻后，海鹰队在本方46码线获得球权。达诺德带领球队进入任意球射程，杰森·迈尔斯在终场前3秒命中34码任意球，将比分追平。第四节稍早时，乔治·霍拉尼从1码处持球进入达阵区，随后达诺德传给沙希德的两分转换将西雅图的落后分差缩小至11比14。

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