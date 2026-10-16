Broncos pokonali Seahawks 17:14 po dogrywce — The Guardian

Denver Broncos pokonali po dogrywce aktualnych mistrzów Super Bowl, Seattle Seahawks, 17:14. Decydującego field gola z 53 jardów zdobył Wil Lutz po przechwycie podania rozgrywającego Seattle Sama Darnolda przez obrońcę Denver Ja'Quana McMilliana na 43. jardzie Seattle, informuje The Guardian.

Przechwyt w dogrywce

Broncos zakończyli początkowy sześciotygodniowy odcinek sezonu bilansem 4-2, mimo kontuzji w składzie i niestabilnej gry w ataku. Dla Seahawks była to druga porażka w ciągu pięciu dni: zespół ma bilans 3-3 i już zrównał się liczbą porażek z całym poprzednim sezonem, w którym zdobył drugi tytuł Super Bowl.

W drugiej kwarcie przyłożenia po biegach dla Denver zdobyli J.K. Dobbins i R.J. Harvey. W drugiej połowie Broncos kończyli puntami wszystkie sześć posiadań ofensywnych, z wyjątkiem jednego zagrania na upłynięcie czasu, a w całym meczu zdobyli w ataku zaledwie 168 jardów.

Rozgrywający Denver Bo Nix skompletował 17 z 27 podań na 107 jardów. Dobbins uzyskał w biegu 41 jardów w 17 próbach, a Harvey zanotował trzy złapane podania na 31 jardów.

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Seattle wyrównało pod koniec

Sam Darnold skompletował 27 z 51 podań na 278 jardów, nie zdobywając żadnego przyłożenia i notując dwa przechwyty. Jaxon Smith-Njigba zanotował 12 złapanych podań na 134 jardy, a Emanuel Wilson uzyskał w biegu 52 jardy w 14 próbach.

Na 1 minutę i 25 sekund przed końcem regulaminowego czasu Kris Abrams-Draine przechwycił podanie Darnolda na 31. jardzie Denver. Jednak atak Broncos nie zdobył pierwszej próby i wykorzystał tylko 28 sekund.

Po 31-jardowym powrocie punta przez Rashida Shaheeda Seahawks otrzymali piłkę na własnym 46. jardzie. Darnold doprowadził zespół do zasięgu field gola, a Jason Myers na trzy sekundy przed końcem trafił field gola z 34 jardów, wyrównując wynik. Wcześniej w czwartej kwarcie George Holani wbiegł z piłką do strefy punktowej z jednego jarda, a dwupunktowe podwyższenie po podaniu Darnolda do Shaheeda zmniejszyło stratę Seattle do 11:14.

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