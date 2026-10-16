«Денвер Бронкос» в овертайме победили действующих чемпионов Супербоула «Сиэтл Сихокс» со счётом 17:14. Решающий филд-гол с 53 ярдов реализовал Уил Лутц после перехвата передачи квотербека «Сиэтла» Сэма Дарнолда защитником «Денвера» Джа'Куаном Макмиллианом на 43-ярдовой линии «Сиэтла», сообщает The Guardian.

Перехват в овертайме

«Бронкос» завершили стартовый шестинедельный отрезок сезона с балансом 4-2, несмотря на травмы в составе и нестабильную игру в атаке. Для «Сихокс» это стало вторым поражением за пять дней: команда имеет результат 3-3 и уже сравнялась с количеством поражений за весь предыдущий сезон, когда завоевала второй титул Супербоула.

Во второй четверти тачдауны на выносе за «Денвер» оформили Джей Кей Доббинс и Ар Джей Харви. Во второй половине встречи «Бронкос» завершили пантами все шесть атакующих владений, за исключением одного розыгрыша для завершения времени, а за матч набрали в атаке лишь 168 ярдов.

Квотербек «Денвера» Бо Никс реализовал 17 из 27 передач на 107 ярдов. Доббинс набрал 41 ярд на выносе в 17 попытках, а Харви сделал три приёма на 31 ярд.

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«Сиэтл» сравнял счёт в концовке

Сэм Дарнолд реализовал 27 из 51 передачи на 278 ярдов, не сделав ни одного тачдауна и допустив два перехвата. Джексон Смит-Нджигба сделал 12 приёмов на 134 ярда, а Эмануэль Уилсон набрал 52 ярда на выносе в 14 попытках.

За 1 минуту 25 секунд до завершения основного времени Крис Абрамс-Дрейн перехватил пас Дарнолда на 31-ярдовой линии «Денвера». Однако атака «Бронкос» не набрала первого дауна и использовала лишь 28 секунд.

После 31-ярдового возврата панта Рашидом Шахидом «Сихокс» получили мяч на своей 46-ярдовой линии. Дарнолд вывел команду на ударную дистанцию, и Джейсон Майерс за три секунды до конца реализовал 34-ярдовый филд-гол, сравняв счёт. Ранее в четвёртой четверти Джордж Холани занёс мяч в зачётную зону с одного ярда, а двухочковая реализация после передачи Дарнолда на Шахида сократила отставание «Сиэтла» до 11:14.

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