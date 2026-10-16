W USA szanse Chicago Fire na zwycięstwo w MLS wynoszą 4,3%, według oceny brytyjskiego portalu analitycznego Squawka. Zespół z Chicago, w którym występuje Robert Lewandowski, kontynuuje walkę o awans do play-offów po porażce z Philadelphia Union, informuje Interia Sport.

Walka o play-offy

Przed meczem z Philadelphia Union Chicago Fire odniosło zwycięstwa nad Charlotte FC, Vancouver Whitecaps i New York City oraz awansowało w tabeli Konferencji Wschodniej. Według publikacji po porażce Chicago Fire wyprzedziło New England Revolution.

Do końca sezonu zasadniczego Chicago Fire pozostało pięć meczów. Najbliższym rywalem zespołu będzie New England Revolution, które znajduje się blisko w tabeli. Zwycięstwo w tym spotkaniu może zapewnić drużynie z Chicago udział w play-offach.

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Ocena pretendentów

Bukmacherzy zaliczają Chicago Fire do grona pretendentów do mistrzostwa. Wyższe szanse dają Nashville SC i Vancouver Whitecaps, które prowadzą w swoich konferencjach. Następnie wśród faworytów wymieniają Inter Miami, Chicago Fire i Los Angeles FC.

Squawka umieszcza Chicago Fire niżej niż Nashville, Vancouver Whitecaps, Inter Miami, St. Louis City, FC Dallas, New England Revolution i Los Angeles FC. Publikacja wiąże ocenę na poziomie 4,3% z niedawną porażką chicagowskiego zespołu.

Według informacji Interia Sport po transferze Lewandowskiego w lipcu klub wzmocnił swoją pozycję sportową i podniósł prestiż. Polski napastnik od razu stał się jednym z liderów Chicago Fire i jedną z zauważalnych postaci MLS. Największym sukcesem klubu pozostaje dotąd zwycięstwo w MLS Cup w 1998 roku.

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