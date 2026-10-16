W Niemczech pojawiły się informacje o problemach z kolanem 19-letniego polskiego obrońcy Borussii Mönchengladbach Jana Leszczyńskiego. Według Interia Sport, niemiecki Bild przypuszcza, że piłkarz mógł uszkodzić łąkotkę po nieudanym lądowaniu podczas walki w powietrzu na treningu.

Klub nie potwierdził diagnozy

Bild poinformował, że Borussia Mönchengladbach nie potwierdziła informacji o charakterze możliwego urazu. Według oceny gazety długość rekonwalescencji Leszczyńskiego będzie zależała od tego, czy potrzebna będzie operacja, a także od rodzaju ewentualnego zabiegu chirurgicznego.

Bild zaznaczył, że w przypadku takiego urazu powrót do zdrowia może trwać od dwóch do ponad sześciu miesięcy. Ostatecznych terminów rehabilitacji piłkarza na razie nie ogłoszono.

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Transfer z Legii

Leszczyński przeszedł do Borussii Mönchengladbach z warszawskiej Legii latem. Według informacji Interia Sport niemiecki klub zapłacił za transfer około 3 mln euro.

Kontrakt obrońcy obowiązuje do 2030 roku. Od początku występów w klubie z Mönchengladbach rozegrał cztery oficjalne mecze we wszystkich rozgrywkach.

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