В Германии появились сообщения о проблемах с коленом у 19-летнего польского защитника «Боруссии» Мёнхенгладбах Яна Лещинского. По данным Interia Sport, немецкий Bild предполагает, что футболист мог повредить мениск после неудачного приземления во время борьбы в воздухе на тренировке.

Клуб не подтвердил диагноз

Bild сообщил, что «Боруссия» Мёнхенгладбах не подтвердила информацию о характере возможного повреждения. По оценке издания, продолжительность восстановления Лещинского будет зависеть от того, потребуется ли ему операция, а также от вида возможного хирургического вмешательства.

В Bild отметили, что в случае такого повреждения восстановление может длиться от двух до более чем шести месяцев. Окончательные сроки реабилитации футболиста пока не объявляли.

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Переход из «Легии»

Лещинский перешёл в «Боруссию» Мёнхенгладбах из варшавской «Легии» летом. По информации Interia Sport, немецкий клуб заплатил за трансфер около 3 млн евро.

Контракт защитника рассчитан до 2030 года. С начала выступлений за мёнхенгладбахский клуб он провёл четыре официальных матча во всех турнирах.

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