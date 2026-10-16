W Krakowie, w Polsce, Raków Częstochowa pokonał Wieczystą Kraków 2:1 w meczu otwierającym 11. kolejkę polskiej Ekstraklasy. Wszystkie trzy gole w spotkaniu strzelili zawodnicy, którzy weszli z ławki rezerwowych: Lisandro Semedo otworzył wynik dla gospodarzy, a Lamine Diaby-Fadiga zdobył dwie bramki dla gości. Poinformował o tym Interia Sport.

Gole po przerwie

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Według końcowych statystyk Raków oddał 22 strzały wobec 12 Wieczystej i 13 razy trafił w światło bramki, podczas gdy gospodarze mieli trzy celne strzały. Posiadanie piłki było niemal równe — 49% dla Rakowa i 51% dla krakowskiej drużyny.

Na początku drugiej połowy Wieczysta była groźniejsza, a Mikkel Maigaard trafił w słupek. W 69. minucie Semedo, który pojawił się na boisku z ławki rezerwowych, wykorzystał podanie Efthymiosa Koulourisa, znalazł się sam na sam z bramkarzem Kacprem Trelowskim i wyprowadził gospodarzy na prowadzenie.

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Rzut karny i decydujący gol

Prowadzenie Wieczystej trwało dziesięć minut. Koulouris zagrał ręką we własnym polu karnym, po czym Diaby-Fadiga wykorzystał rzut karny i wyrównał wynik. W 88. minucie napastnik Rakowa po raz drugi wpisał się na listę strzelców, wykorzystując błąd obrony rywala.

Przed meczem Raków zajmował ostatnie miejsce w tabeli, mając jedno zwycięstwo i dziewięć porażek. Mimo sukcesu w Krakowie drużyna z Częstochowy pozostała na dnie tabeli. Wieczysta przed spotkaniem znajdowała się nieco powyżej strefy spadkowej.

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