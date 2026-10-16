在波兰克拉科夫，来自琴斯托霍瓦的拉库夫在波兰超级联赛第11轮揭幕战中以2比1战胜克拉科夫维耶奇斯塔。比赛中的三个进球均由替补登场的球员打入：利桑德罗·塞梅多为主队首开纪录，拉明·迪亚比-法迪加则为客队梅开二度。据Interia Sport报道。

下半场进球

上半场双方均未取得进球。根据最终统计，拉库夫射门22次，维耶奇斯塔为12次；拉库夫有13次射正，而主队有3次射正。控球率几乎持平——拉库夫为49%，克拉科夫球队为51%。

下半场开始后，维耶奇斯塔的表现更具威胁，米克尔·迈高尔德击中立柱。第69分钟，替补登场的塞梅多接埃夫蒂米奥斯·库卢里斯的传球，单刀面对门将卡茨佩尔·特雷洛夫斯基，并帮助主队取得领先。

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点球与制胜球

维耶奇斯塔的领先优势只持续了十分钟。库卢里斯在本方禁区内手球，随后迪亚比-法迪加主罚点球命中，将比分扳平。第88分钟，这名拉库夫前锋利用对手防线的失误第二次破门。

赛前，拉库夫以一场胜利和九场失利排名积分榜末位。尽管在克拉科夫取胜，这支来自琴斯托霍瓦的球队仍处于积分榜垫底位置。维耶奇斯塔赛前略高于降级区。

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