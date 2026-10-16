В Кракове, Польша, «Ракув» из Ченстоховы победил краковскую «Вечисту» со счетом 2:1 в стартовом матче 11-го тура польской Экстракласы. Все три гола во встрече забили футболисты, вышедшие на замену: Лисандру Семеду открыл счет за хозяев, а Ламин Диаби-Фадига оформил дубль для гостей. Об этом сообщает Interia Sport.

Голы после перерыва

Первый тайм завершился без голов. Согласно итоговой статистике, «Ракув» нанес 22 удара против 12 у «Вечисты» и 13 раз пробил в створ ворот, тогда как хозяева имели три точных удара. Владение мячом было почти равным — 49% у «Ракува» и 51% у краковской команды.

В начале второго тайма «Вечиста» действовала опаснее, а Миккель Майгаард попал в штангу. На 69-й минуте Семеду, вышедший на замену, воспользовался передачей Эфтимиоса Кулуриса, остался один перед вратарем Кацпером Треловским и вывел хозяев вперед.

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Пенальти и решающий мяч

Преимущество «Вечисты» продержалось десять минут. Кулурис сыграл рукой в собственной штрафной площади, после чего Диаби-Фадига реализовал пенальти и сравнял счет. На 88-й минуте нападающий «Ракува» во второй раз отличился, воспользовавшись ошибкой обороны соперника.

Перед матчем «Ракув» занимал последнее место в таблице, имея одну победу и девять поражений. Несмотря на успех в Кракове, команда из Ченстоховы осталась на дне турнирной таблицы. «Вечиста» перед игрой находилась немного выше зоны вылета.

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