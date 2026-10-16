Squawka оценила шансы Chicago Fire на титул MLS в 4,3% — Interia Sport
В США шансы Chicago Fire на победу в MLS составляют 4,3%, по оценке британского аналитического портала Squawka. Команда из Чикаго, за которую выступает Роберт Левандовский, продолжает борьбу за выход в плей-офф после поражения от Philadelphia Union, сообщает Interia Sport.
Борьба за плей-офф
Перед матчем с Philadelphia Union Chicago Fire одержал победы над Charlotte FC, Vancouver Whitecaps и New York City и поднялся в таблице Восточной конференции. По данным издания, после поражения Chicago Fire опередил New England Revolution.
До завершения регулярного сезона Chicago Fire осталось пять матчей. Ближайшим соперником команды станет New England Revolution, который находится рядом в таблице. Победа в этой игре может обеспечить чикагской команде участие в плей-офф.
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Оценка претендентов
Букмекеры относят Chicago Fire к группе претендентов на чемпионство. Более высокие шансы они дают Nashville SC и Vancouver Whitecaps, которые возглавляют свои конференции. Далее среди фаворитов называют Inter Miami, Chicago Fire и Los Angeles FC.
Squawka ставит Chicago Fire ниже Nashville, Vancouver Whitecaps, Inter Miami, St. Louis City, FC Dallas, New England Revolution и Los Angeles FC. Издание связывает оценку в 4,3% с недавним поражением чикагской команды.
По информации Interia Sport, после перехода Левандовского в июле клуб укрепил спортивные позиции и повысил свой престиж. Польский нападающий сразу стал одним из лидеров Chicago Fire и одной из заметных фигур MLS. Наибольшим успехом клуба до сих пор остается победа в MLS Cup 1998 года.