西班牙已提交申办2035年橄榄球世界杯的申请，并考虑在申办成功的情况下，将巴塞罗那翻修后的诺坎普球场作为决赛的可能举办场地。其他潜在场地还包括马德里的圣地亚哥·伯纳乌球场和瓦伦西亚的梅斯塔利亚球场，BBC体育报道。

十四个可能的比赛场地

西班牙橄榄球联合会已向世界橄榄球协会提交了一份包含14座体育场的名单。如果该国的申办获选，场地名单将缩减至9座或10座。该联合会表示，其目标是举办“历史上最好的世界杯”，并让这项赛事与全球7亿西班牙语使用者建立联系。

诺坎普扩建工程于2023年6月启动，预计于2028年初完工。如果决赛在该场地举行，这场比赛可能成为首场在超过10万名观众面前进行的橄榄球世界杯决赛。

诺坎普此前曾举办2016年法国Top 14联赛决赛，共有99,124名球迷到场观赛。西班牙还曾在2018年和2026年于毕尔巴鄂举办欧洲赛事的决赛周末，而卡斯蒂利亚-莱昂计划在2027年和2028年举办世界七人制橄榄球赛事。

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来自阿根廷和日本的竞争

日本以及由阿根廷牵头的一组南美国家也在申办该赛事。阿根廷的申办计划包括巴西、智利和乌拉圭；如果其申办获胜，橄榄球世界杯将首次在南美洲举行。

世界橄榄球协会将从12月起进行考察访问，并评估候选方的能力。该组织计划在2027年春末或夏季确定首选候选方，预计将在澳大利亚举行的2027年世界杯期间正式宣布。

西班牙已获得2027年男子橄榄球世界杯参赛资格——这将是该国自1999年以来首次参加该赛事。该国联合会还设定目标，到2035年将参与橄榄球运动的人数增加两倍，并跻身领先的橄榄球国家之列。

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