Іспанія подала заявку на ЧС з регбі 2035 з фіналом на Камп Ноу — BBC Sport

Іспанія подала заявку на проведення Кубка світу з регбі 2035 року та розглядає реконструйований стадіон Камп Ноу в Барселоні як можливу арену фіналу в разі успіху заявки. До переліку можливих арен також увійшли «Сантьяго Бернабеу» в Мадриді та «Месталья» у Валенсії, повідомляє BBC Sport.

Чотирнадцять можливих арен

Іспанська федерація регбі передала World Rugby список із 14 стадіонів. Якщо заявку країни оберуть, перелік арен скоротять до дев’яти або десяти. У федерації заявили, що прагнуть провести «найкращий Кубок світу в історії» та пов’язати турнір із 700 мільйонами іспаномовних людей у світі.

Роботи зі збільшення місткості Камп Ноу почалися у червні 2023 року, а завершити їх очікують на початку 2028 року. У разі проведення фіналу на цій арені матч може стати першим вирішальним поєдинком Кубка світу з регбі, який відбудеться перед аудиторією понад 100 тисяч глядачів.

На Камп Ноу вже проходив фінал французького чемпіонату Top 14 2016 року, який відвідали 99 124 вболівальники. Іспанія також приймала фінальні вікенди європейських турнірів у Більбао 2018 та 2026 років, а у Кастилії і Леоні заплановано змагання World Rugby Sevens у 2027 і 2028 роках.

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Конкуренція Аргентини та Японії

На проведення турніру також претендують Японія та група південноамериканських країн на чолі з Аргентиною. Аргентинська заявка передбачає участь Бразилії, Чилі та Уругваю; у разі її перемоги Кубок світу з регбі вперше відбудеться у Південній Америці.

World Rugby має провести інспекційні візити та оцінювання можливостей кандидатів із грудня. Організація планує визначити бажаного кандидата наприкінці весни або влітку 2027 року, а офіційне оголошення очікують під час Кубка світу 2027 року в Австралії.

Іспанія кваліфікувалася на чоловічий Кубок світу 2027 року — це буде її перша участь у турнірі з 1999 року. Федерація країни також ставить за мету до 2035 року потроїти кількість людей, які займаються регбі, та увійти до числа провідних регбійних держав.

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