Испания подала заявку на проведение Кубка мира по регби 2035 года и рассматривает реконструированный стадион Камп Ноу в Барселоне как возможную арену финала в случае успеха заявки. В список потенциальных арен также вошли «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и «Месталья» в Валенсии, сообщает BBC Sport.

Четырнадцать возможных арен

Испанская федерация регби передала World Rugby список из 14 стадионов. Если заявку страны выберут, список арен сократят до девяти или десяти. В федерации заявили, что стремятся провести «лучший Кубок мира в истории» и связать турнир с 700 миллионами испаноязычных людей в мире.

Работы по увеличению вместимости Камп Ноу начались в июне 2023 года, а завершить их ожидают в начале 2028 года. В случае проведения финала на этой арене матч может стать первым решающим поединком Кубка мира по регби, который состоится перед аудиторией более 100 тысяч зрителей.

На Камп Ноу уже проходил финал французского чемпионата Top 14 2016 года, который посетили 99 124 болельщика. Испания также принимала финальные уик-энды европейских турниров в Бильбао в 2018 и 2026 годах, а в Кастилии и Леоне запланированы соревнования World Rugby Sevens в 2027 и 2028 годах.

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Конкуренция Аргентины и Японии

На проведение турнира также претендуют Япония и группа южноамериканских стран во главе с Аргентиной. Аргентинская заявка предусматривает участие Бразилии, Чили и Уругвая; в случае ее победы Кубок мира по регби впервые пройдет в Южной Америке.

World Rugby должна провести инспекционные визиты и оценку возможностей кандидатов с декабря. Организация планирует определить предпочтительного кандидата в конце весны или летом 2027 года, а официальное объявление ожидается во время Кубка мира 2027 года в Австралии.

Испания квалифицировалась на мужской Кубок мира по регби 2027 года — это будет ее первое участие в турнире с 1999 года. Федерация страны также ставит цель к 2035 году утроить число людей, занимающихся регби, и войти в число ведущих регбийных держав.

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