Hiszpania złożyła kandydaturę do organizacji Pucharu Świata w rugby w 2035 roku i rozważa przebudowany stadion Camp Nou w Barcelonie jako możliwą arenę finału, jeśli jej kandydatura zakończy się sukcesem. Wśród innych potencjalnych aren znalazły się Santiago Bernabéu w Madrycie i Mestalla w Walencji, informuje BBC Sport.

Czternaście możliwych aren

Hiszpańska Federacja Rugby przekazała World Rugby listę 14 stadionów. Jeśli kandydatura kraju zostanie wybrana, lista aren zostanie skrócona do dziewięciu lub 10. Federacja oświadczyła, że dąży do zorganizowania „najlepszego Pucharu Świata w historii” i połączenia turnieju z 700 milionami osób hiszpańskojęzycznych na świecie.

Prace nad zwiększeniem pojemności Camp Nou rozpoczęły się w czerwcu 2023 roku, a ich zakończenie jest oczekiwane na początku 2028 roku. Jeśli finał odbędzie się na tej arenie, mecz może stać się pierwszym decydującym spotkaniem Pucharu Świata w rugby rozegranym przed publicznością liczącą ponad 100 tysięcy widzów.

Na Camp Nou odbył się już finał francuskich rozgrywek Top 14 w 2016 roku, który obejrzało 99 124 kibiców. Hiszpania była także gospodarzem finałowych weekendów europejskich turniejów w Bilbao w 2018 i 2026 roku, a w Kastylii i Leónie zaplanowano zawody World Rugby Sevens w 2027 i 2028 roku.

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Konkurencja ze strony Argentyny i Japonii

O organizację turnieju ubiegają się również Japonia oraz grupa krajów Ameryki Południowej pod przewodnictwem Argentyny. Argentyńska kandydatura obejmuje Brazylię, Chile i Urugwaj; w przypadku jej zwycięstwa Puchar Świata w rugby po raz pierwszy odbędzie się w Ameryce Południowej.

World Rugby ma przeprowadzić wizyty inspekcyjne i ocenić możliwości kandydatów od grudnia. Organizacja planuje wskazać preferowanego kandydata pod koniec wiosny lub latem 2027 roku, a oficjalne ogłoszenie jest oczekiwane podczas Pucharu Świata 2027 w Australii.

Hiszpania zakwalifikowała się do męskiego Pucharu Świata w rugby 2027 — będzie to jej pierwszy udział w turnieju od 1999 roku. Federacja kraju stawia sobie również za cel potrojenie do 2035 roku liczby osób uprawiających rugby oraz wejście do grona czołowych państw rugby.

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