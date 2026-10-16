英国队在中国上海举行的场地自行车世界锦标赛第二天夺得两枚金牌。英国队的胜利来自女子团体追逐赛队伍以及马修·博斯托克在男子捕捉赛中的表现，BBC体育报道。

团体追逐赛夺冠

在女子团体追逐赛决赛中，埃琳·布思曼、安娜·莫里斯、乔西·奈特和米莉·考曾斯追回了比赛初期的落后。英国选手领先卫冕世界冠军意大利队超过五秒。

男子团体追逐赛队也为英国赢得了另一枚奖牌。亨利·霍布斯、诺亚·霍布斯、伊桑·弗农和奥利·伍德在铜牌赛中击败法国队。决赛中，丹麦队战胜意大利队，连续第四次夺得该项目冠军。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

博斯托克的首个冠军头衔

29岁的马修·博斯托克在男子捕捉赛进行到一半时取得领先，并将优势保持至终点。他赢得了个人首个世界冠军头衔。博斯托克还因参加团体追逐赛此前轮次而获得一枚铜牌。

在女子短跑项目中，索菲·凯普韦尔晋级半决赛。她此前一天与里安娜·帕里斯-史密斯和埃玛·菲努坎一起获得团体短跑银牌。在四分之一决赛中，凯普韦尔两次击败中国选手姜玉露。2023年和2024年短跑世界冠军菲努坎也进入最后四强。

关注我们在