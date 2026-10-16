Сборная Великобритании завоевала две золотые медали во второй день чемпионата мира по велотреку в Шанхае, Китай. Победы британцам принесли женская команда в командной гонке преследования и Мэттью Босток в мужской скретч-гонке, сообщает BBC Sport.

Победа в командной гонке

Эрин Бутман, Анна Моррис, Джози Найт и Милли Коузенс в финале женской командной гонки преследования отыграли отставание, возникшее в начале заезда. Британки опередили действующих чемпионок мира из Италии более чем на пять секунд.

Еще одну медаль для Великобритании завоевала мужская команда в командной гонке преследования. Генри Хоббс, Ноа Хоббс, Итан Вернон и Олли Вуд победили Францию в заезде за бронзовую медаль. В финале Дания обыграла Италию и завоевала четвертый подряд титул в этой дисциплине.

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Первый титул Бостока

29-летний Мэттью Босток вышел вперед в мужской скретч-гонке в середине дистанции и сохранил лидерство до финиша. Он завоевал свой первый титул чемпиона мира. Босток также получил бронзовую медаль за участие в предыдущих раундах командной гонки преследования.

В женском спринте Софи Кейпвелл, которая днем ранее завоевала серебро в командном спринте вместе с Рианной Перрис-Смит и Эммой Финукан, вышла в полуфинал. В четвертьфинале Кейпвелл дважды победила китаянку Цзян Юлу. В последнюю четверку также вышла Финукан — чемпионка мира в спринте 2023 и 2024 годов.

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