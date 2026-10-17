В Киеве прошел турнир по ММА в честь спецподразделения ГУР «Артан»
В столице состоялся пятый турнир по ММА Alpha Self Defense, посвященный спецподразделению «Артан» Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
В рамках соревнований состоялись поединки по панкратиону в категории «Любительское ММА». В октагон вышли бойцы в возрасте 18–25 лет, которые ранее не участвовали в схватках на профессиональном уровне.
Турнир прошел в формате гран-при в трех весовых категориях — до 61 кг, до 71 и до 84 кг. Победитель каждого поединка получил призовые в размере 50 тысяч грн и подарки от спонсоров.
Мероприятие организовали общественная организация Alpha Self Defense (ASD), Департамент молодежи и спорта Киева, Федерация панкратиона Украины и спецподразделение «Артан». Перед началом MMA-турнира выступил рэпер Скруджи с песней X.
Источник: ГУР
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