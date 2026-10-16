Reprezentacja Wielkiej Brytanii zdobyła dwa złote medale drugiego dnia mistrzostw świata w kolarstwie torowym w Szanghaju w Chinach. Brytyjczykom zwycięstwa przyniosły kobieca drużyna w wyścigu na dochodzenie drużynowe oraz Matthew Bostock w męskim wyścigu scratch, donosi BBC Sport.

Zwycięstwo w wyścigu na dochodzenie drużynowe

Erin Boothman, Anna Morris, Josie Knight i Millie Couzens odrobiły stratę z początku wyścigu w finale kobiecego wyścigu na dochodzenie drużynowe. Brytyjki wyprzedziły aktualne mistrzynie świata z Włoch o ponad pięć sekund.

Kolejny medal dla Wielkiej Brytanii zdobyła męska drużyna w wyścigu na dochodzenie drużynowe. Henry Hobbs, Noah Hobbs, Ethan Vernon i Ollie Wood pokonali Francję w wyścigu o brązowy medal. W finale Dania pokonała Włochy i zdobyła czwarty z rzędu tytuł w tej konkurencji.

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Pierwszy tytuł Bostocka

29-letni Matthew Bostock objął prowadzenie w męskim wyścigu scratch w połowie dystansu i utrzymał je do mety. Zdobył swój pierwszy tytuł mistrza świata. Bostock otrzymał również brązowy medal za udział we wcześniejszych rundach wyścigu na dochodzenie drużynowe.

W sprincie kobiet Sophie Capewell, która dzień wcześniej zdobyła srebro w sprincie drużynowym razem z Rhianną Parris-Smith i Emmą Finucane, awansowała do półfinału. W ćwierćfinale Capewell dwukrotnie pokonała Chinkę Jiang Yulu. Do najlepszej czwórki awansowała także Finucane, mistrzyni świata w sprincie w 2023 i 2024 roku.

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