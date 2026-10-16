Тенісист Зелінський вибув у чвертьфіналі парного розряду в Шанхаї — Interia Sport

Польський тенісист Ян Зелінський та австралієць Марк Полманс не пробилися до півфіналу парного розряду турніру ATP Masters 1000 у китайському Шанхаї. У чвертьфінальному матчі 15 жовтня вони поступилися австрійцям Лукасу Мідлеру й Нілу Оберляйтнеру з рахунком 6:7(5), 4:6, повідомляє Interia Sport.

Перевага 4:1 у першому сеті

На старті зустрічі Зелінський і Полманс повели 4:1. Польсько-австралійський дует реалізував брейк після результативного прийому Зелінського. Проте Мідлер та Оберляйтнер відігралися й зрівняли рахунок після восьмого гейму.

В 11-му геймі Полманс утримав подачу, хоча австрійці мали брейкпойнти, а його пара поступалася 0:40. Перший сет дійшов до тайбрейку, де Мідлер і Оберляйтнер здобули мінібрейк у четвертому розіграші. За рахунку 6:4 вони мали два сетболи: Зелінський і Полманс відіграли перший, але австрійська пара завершила партію на свою користь.

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Вирішальний гейм другого сету

У другому сеті тенісисти впевнено діяли на своїх подачах. Вирішальним став десятий гейм, у якому суперники Зелінського та Полманса тиснули на подачі польського тенісиста й вийшли на матчболи. Мідлер і Оберляйтнер реалізували першу нагоду та завершили матч у двох сетах.

У півфіналі парного турніру в Шанхаї австрійці зіграють проти німецького дуету Якоб Шнайттер/Марк Вальнер. Перед чвертьфіналом Зелінський і Полманс перемогли чинних чемпіонів Вімблдону 2025 Джуліана Кеша та Ллойда Гласпула.

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